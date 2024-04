Litouwen steunt kandidatuur Rutte om topman NAVO te worden

Litouwen steunt de kandidatuur van Mark Rutte om secretaris-generaal van de NAVO te worden, zei president Gitanas Nauseda maandag tijdens een bezoek van de Nederlandse premier. Volgens het Litouwse staatshoofd is Rutte “een van de politici die de Russische dreiging al vroeg herkende” en zijn positie daarop “radicaal” aanpaste.

Al veel lidstaten van de NAVO hebben zich achter Rutte geschaard, onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De benoeming moet unaniem zijn, maar de stem van Washington is in het verleden steeds doorslaggevend geweest. De andere officiële kandidaat is de Roemeense president Klaus Iohannis. Hongarije heeft gezegd Rutte niet te steunen.

Litouwen geldt als een havik binnen de NAVO en de EU als het gaat om de strijd tegen Rusland. Het Baltische land dringt aan op de zwaarste sancties tegen Rusland en pleit voor zo veel mogelijk militaire, humanitaire, financiële en diplomatieke steun aan Oekraïne. Litouwen grenst aan Rusland en zijn bondgenoot Belarus.

De demissionaire premier benadrukte tijdens de persconferentie met Nauseda dat de NAVO de grenzen van zijn grondgebied zal verdedigen. Ook herhaalde hij dat Nederland Oekraïne blijft steunen zo lang dat nodig is. Rutte bezocht eerder op de dag Nederlandse militairen in Litouwen.