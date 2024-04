Onderhandelaars krijgen huiswerk mee van informateurs

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hebben “huiswerk” meegekregen van de informateurs waar ze verder mee aan de slag kunnen, zei PVV-leider Geert Wilders dinsdagochtend na een overleg van een krap uur. NSC-leider Pieter Omtzigt sprak van “een aantal taken”, onder meer over financiën, maar wilde er verder niets over kwijt.

Het is nog niet bekend wanneer de onderhandelingen weer verder gaan onder leiding van Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Volgens Wilders is dat “later deze week”.

Dinsdag zal het niet meer zijn, omdat de betrokken fractievoorzitters een debat moeten voorbereiden over mogelijke Russische beïnvloeding van Europese en mogelijk Nederlandse politici. Dit begint later in de middag en zal waarschijnlijk de hele avond duren.