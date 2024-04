SBS9 wordt Viaplay TV en gaat onder meer Formule 1 uitzenden

Talpa Network en streamingdienst Viaplay gaan samenwerken. Een selectie uit het sportaanbod van Viaplay is daardoor vanaf 5 april te zien op Viaplay TV, de nieuwe naam van de Talpa-zender SBS9. Het gaat om de Formule 1, darts van de Professional Darts Corporation (PDC) en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en Duitse Bundesliga.

Het eerste grote sportevenement op de nieuwe zender Viaplay TV is de Formule 1-race van Japan, aankomend weekend. Onder meer de tweede vrije training, de kwalificatie en de race zelf zijn dan bij de zender te zien. Een woordvoerder van Talpa Network laat desgevraagd weten dat het nog niet bekend is of komende wedstrijden in de Formule 1 ook bij het nieuwe Viaplay te zien zullen zijn. Frans Klein, directeur Video bij Talpa Network spreekt van “een prachtige samenwerking”. Marco Zwanenveld, hoofd sport bij Viaplay Nederland ziet de samenwerking als “een mooie volgende stap voor Viaplay in Nederland”.

SBS9 startte in 2015 als vierde zender van Talpa Network. Op de zender waren sindsdien vooral films en series te zien. Het Zweedse Viaplay is in Nederland sinds maart 2022. De zender is te zien via een betaald abonnement.