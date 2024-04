SWOV: bijna 1 op 5 volwassenen vergadert online in het verkeer

Bijna 1 op de 5 volwassenen (17,8 procent) zegt weleens online te vergaderen in het verkeer. Dat staat in een nieuw rapport van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Van de respondenten die onderweg vergaderen, zegt ongeveer een derde dit met alleen geluid te doen. Bijna de helft van de vergaderende weggebruikers doet dat met beeld en geluid en neemt voornamelijk deel aan groepsvergaderingen. SWOV noemt dit een zorgelijke ontwikkeling “omdat respondenten hierdoor langere tijd zowel auditief als visueel worden afgeleid”.

Het instituut doet iedere twee jaar onderzoek naar telefoongebruik in het verkeer, in opdracht van verzekeringsmaatschappij Interpolis. Ten opzichte van de eerste keer dat het onderzoek werd uitgevoerd in 2017 is het aantal volwassenen dat zijn telefoon weleens gebruikt in het verkeer met bijna 10 procent gestegen, naar 75 procent in 2023. Online vergaderen werd dit jaar voor het eerst onderzocht, omdat SWOV vermoedde dat mensen dat sinds de coronapandemie ook in het verkeer doen. De nieuwe cijfers bevestigen dat vermoeden.

Behalve vergaderen is de navigatie instellen een veelgenoemde handeling in het verkeer. Onder fietsers wordt de telefoon het meest hiervoor gebruikt, bijna de helft van de fietsers doet dit onderweg. Ook sturen en lezen zij steeds vaker berichten en speelt bijna 1 op de 8 fietsers weleens al fietsend een spelletje. Automobilisten die hun mobiel onderweg gebruiken, doen dat meestal om handsfree te bellen. Afgelopen jaar zetten ze ook vaker muziek op ten opzichte van eerdere jaren, blijkt uit het onderzoek. Respondenten pakten bovendien vaker onderweg hun telefoon om iets te checken of op te zoeken of om foto’s en video’s te maken.

Overigens vinden veel respondenten hun telefoongebruik in het verkeer geen probleem. Onder de fietsers en de automobilisten is dat zo’n 40 procent, een verdubbeling ten opzichte van 2021. Zowel fietsers als automobilisten vinden dat ze hun telefoon veilig gebruiken als ze dat doen, of ze zeggen dat ze hun telefoon bijna niet gebruiken. Uit het onderzoek blijkt ook dat maar weinig respondenten negatieve consequenties ondervinden van hun telefoongebruik, zoals een boete of een ongeluk. Slechts zeven fietsers en zeven automobilisten van de bijna 4000 volwassen respondenten hebben een boete gekregen voor mobiele telefoongebruik in het verkeer.