Wilders wil alsnog opheldering over vermeende Russische omkoping

PVV-leider Geert Wilders vreest dat er “mist blijft hangen” als het kabinet niet kan zeggen of, en zo ja, welke Nederlandse politici geld hebben ontvangen van Rusland. Hij begrijpt dat demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) terughoudend is met het vrijgeven van geheime informatie, maar roept hem op toch duidelijkheid te geven.

De Tsjechische inlichtingendienst waarschuwde vorige week voor Russische inmenging in de Europese politiek. Daarbij werden geen andere landen genoemd, maar Tsjechische media meldden dat dit onder meer in Nederland zou spelen. Het kabinet liet maandag weten daar verder geen mededelingen over te kunnen doen. “Onbevredigend”, vindt Wilders.

Zolang het kabinet geen duidelijkheid geeft, zullen de speculaties doorgaan, zegt de PVV-leider tijdens een Kamerdebat over de kwestie. “Dat is schadelijk voor het vertrouwen in de politiek.” Onder meer zijn eigen partij wordt nogal eens beticht van banden met het Kremlin. Wilders spreekt van “verdachtmakingen, vingerwijzingen zonder bewijs”, en werpt die verre van zich.