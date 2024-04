Aboutaleb stopt per 1 oktober als burgemeester van Rotterdam

Ahmed Aboutaleb stopt op 10 oktober dit jaar als burgemeester van Rotterdam. Eerder al had hij aangekondigd in het najaar op te stappen.

Aboutaleb liet de gemeenteraad in januari al weten zijn functie neer te gaan leggen. “Inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester in volle gang en is er meer helderheid over het proces van opvolging”, schrijft hij aan de gemeenteraad.

Ahmed Aboutaleb werd in januari 2009 benoemd en is dus vijftien jaar burgervader van Rotterdam geweest. In januari 2021 begon hij aan zijn derde periode van zes jaar. Hij is de tweede naoorlogse burgemeester van Rotterdam die voor een derde termijn is benoemd, staat op de site van de gemeente.