Dordrecht: uitspraak Raad van State derdelanders is niet generiek

De uitspraak van de Raad van State om zes derdelanders die uit Oekraïne zijn gevlucht toch in de opvang in Nederland te laten blijven is niet generiek, meldt de woordvoerder van burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht. Die gemeente startte dinsdag met het uitzetten van derdelanders uit de gemeentelijke opvanglocaties.

De woordvoerder van de burgemeester, die tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad is, laat weten dat Dordrecht ook geen signalen heeft ontvangen dat demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) er “inmiddels anders in zit. Tot die tijd blijven we de lijn hanteren zoals gecommuniceerd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid”. Het kabinet wil dat deze zogenoemde derdelanders, mensen die Oekraïne ontvluchtten, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben, teruggaan naar hun land van herkomst.

Woensdagochtend zal de gemeente Dordrecht evalueren wat te doen, aldus de zegsman van Kolff. De uitspraak gaat namelijk om een kleine groep derdelanders, maar de Raad van State noemt deze wel “richtinggevend”.