OM vervolgt activisten XR voor schade bij ING Nijmegen

Het Openbaar Ministerie vervolgt zeven activisten van Extinction Rebellion voor een aantal strafbare feiten die zouden zijn gepleegd tijdens klimaatacties in Nijmegen in 2022 en 2023. Het gaat daarbij onder meer om het beschadigen van een gietvloer van de ING bank in Nijmegen. De zeven staan op 8 april terecht voor de politierechter in Arnhem.

Volgens justitie waren de zeven activisten allen betrokken bij een actie op 22 april 2023 bij de ING bank in Nijmegen. In wisselende samenstelling waren ze, aldus het OM, betrokken bij acties bij de ING bank in Nijmegen op 9 juli en 29 oktober 2022 en op 29 juli en 18 augustus 2023. Ook hierbij werd telkens schade veroorzaakt, aldus het OM.

Aanleiding voor de acties tegen ING is het beleid van de bank, die volgens de actiegroep op grote schaal de fossiele industrie blijft financieren.