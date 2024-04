Ondervraagden zien geen voordeel voor Nederland van Rutte bij NAVO

Mark Rutte is hard op weg om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden. Maar voor Nederland maakt dat weinig uit, denkt 72 procent van de ondervraagden in een opinieonderzoek van de Atlantische Commissie, uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Verian.

Ongeveer een derde van de ondervraagden denkt dat de demissionaire premier van VVD-huize een grote kans maakt om de Noor Jens Stoltenberg op te volgen als baas van de NAVO. Precies de helft denkt echter dat Rutte een (zeer) kleine kans maakt op de internationale topfunctie.

Al zeker 28 van de 32 lidstaten van het bondgenootschap hebben zich achter Rutte geschaard, maar om gekozen te worden moet er unanimiteit zijn. Ook de Roemeense president Klaus Iohannis is kandidaat. Hongarije heeft zich tot dusver als enige in het openbaar tegen de kandidatuur van Rutte gekeerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de steun voor de NAVO hoog blijft. Negen op de tien vindt de NAVO van belang voor de veiligheid van Nederland. Wel maakt een grote meerderheid (80 procent) zich zorgen over de toekomst van het bondgenootschap als Donald Trump weer president van de Verenigde Staten wordt.