Auto rijdt pand Roosendaal binnen, geen gewonden

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag een pand in Roosendaal binnengereden en er daarna vandoor gegaan. De auto kwam in het pand tot stilstand.

De melding kwam rond 02.00 uur binnen. “De klap is door meerdere mensen gehoord en zij hebben ook de bestuurder uit de auto gehaald”, zegt een woordvoerder van de politie. “Maar die heeft vervolgens de benen genomen en hebben wij niet meer aangetroffen.”

Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer heeft het pand, waarin een dagopvang voor mensen met een beperking is gevestigd, gecontroleerd en veilig verklaard.

Hoe het kan dat de auto het pand is binnengereden is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie kan een hoge snelheid daarbij een rol hebben gespeeld. De politie weet wie de eigenaar van de auto is. Of die persoon de auto ook heeft bestuurd, wordt onderzocht.