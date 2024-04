Eis: 10 jaar cel en tbs voor doodsteken medewerkster Albert Heijn

Voor de moord op een medewerkster van een Albert Heijn in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie donderdag tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jamel L. (57). Het 36-jarige slachtoffer Antoneta Gjokja werd op 20 juni vorig jaar in het filiaal aan de Turfmarkt met meerdere messteken om het leven gebracht.

L. (57) kwam al vroeg in de ochtend naar de winkel. Eenmaal binnen vroeg hij een vakkenvuller waar de messen lagen, waarna hij met een mes de medewerkster van de broodafdeling aanviel. In de rechtbank vertelde hij dat hij Gjokja niet kende.

L. handelde naar eigen zeggen in een impuls en uit wraak. Hij was eerder gepakt voor winkeldiefstal bij een ander filiaal van Albert Heijn. Hij vond dat hij daarvoor onschuldig in de gevangenis had gezeten, waar hij dwangmedicatie kreeg toegediend. Volgens het OM ging L. in Den Haag bewust op zoek naar een witte medewerker. Zo kon hij volgens de aanklager ook meteen “een punt maken tegen de discriminatie die verdachte meende te ervaren”.

Het OM noemt de steekpartij moord. Volgens de officier handelde L. direct na binnenkomst met voorbedachte raad. Hij liep direct op de medewerkster af en had vooraf genoeg tijd om na te denken.

Het Pieter Baan Centrum concludeerde dat L. handelde onder invloed van een psychose. Hij had paranoïde wanen. Ze oordelen dat de steekpartij hem in sterk verminderde mate valt toe te rekenen.

“Hij heeft niet alleen het leven van mijn vrouw ontnomen, maar ook het mijne en dat van haar familie”, zei de man van het slachtoffer. Hij vertelde de rechters dat ze samen probeerden hun leven op te bouwen en een gezin wilden stichten. “Het is een nachtmerrie, maar de werkelijkheid is geen nachtmerrie. Het is mijn leven”, zei de weduwnaar. “Ik heb het gevoel dat mijn vrouw meekijkt. Het zal voor haar ook een opluchting zijn als hier recht wordt gesproken.”

De moeder van Gjokja sprak in haar slachtofferverklaring ook de Nederlandse staat aan, “die onverschillig stond tegenover de daden die de verdachte zijn hele leven al heeft gepleegd”. In 2018 kreeg L. op Curaçao tbs opgelegd in een strafzaak, maar op het eiland waren er amper behandelmogelijkheden en Nederland wilde de kosten ervan niet dragen.

Het strafblad van L. staat volgens de aanklager bol van de geweldsdelicten. Dat werkt strafverzwarend, zei de officier van justitie.