Extra geld voor 20 gemeenten om jeugdcriminaliteit aan te pakken

Nog eens twintig gemeenten krijgen de komende drie jaar extra geld van het Rijk om jeugdcriminaliteit tegen te gaan in kwetsbare wijken, melden demissionair justitieministers Dilan Yeşilgöz en Franc Weerwind aan de Tweede Kamer. Met in totaal 30 miljoen euro kunnen deze gemeenten plannen maken en actie inzetten om te voorkomen dat jeugdigen tussen de 8 en 27 jaar in de criminaliteit belanden of daarin verder doorgroeien. Eerder kregen al 27 andere gemeenten hiervoor structureel extra geld.

Het gaat met name om buurten waar de leefbaarheid achteruit gaat en de risico’s groot zijn dat jongeren crimineel gedrag gaan vertonen, wat erger kan worden als er niet wordt ingegrepen. De betrokken gemeenten werken bij hun aanpak samen met lokale partijen zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de kinderbescherming, de reclassering, de stichting Halt, scholen, jongerenwerk en lokale werkgevers. Ze kunnen aansluiten op de aanpak en ervaringen van de andere 27 gemeenten.

De twintig nieuwe gemeenten hebben een plan ingediend om ermee aan de slag te gaan. Ze krijgen elk jaar ieder 500.000 euro om dat uit te voeren. Volgens de ministers kunnen de gemeenten daarmee al voor de zomer beginnen.

Het gaat om Almelo, Bergen op Zoom, Brunssum, Den Helder, Diemen, Gouda, Haarlem, Hoorn, Kerkrade, Leiden, Middelburg, Nissewaard, Oosterhout, Rijswijk, Roermond, Venray, Vlissingen, Zoetermeer, Zutphen en Zwolle.

Er lopen onderzoeken naar de problematiek, de ontwikkelingen en de effectiviteit van de aanpak.