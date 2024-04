Kiesraad wil dat stembureaulid elke kiezer kan helpen bij stemmen

Als het aan de Kiesraad ligt, mogen meer mensen bij verkiezingen hulp krijgen in het stemhokje. Die hulp zou dan wel van medewerkers van het stembureau moeten komen, want zij zijn neutraal. Kiezers kunnen dan niet door anderen stiekem worden gedwongen om op een specifieke partij of kandidaat te stemmen, stelt de raad.

Nu is het zo geregeld dat alleen mensen met een lichamelijke beperking, zoals blindheid of parkinson, hulp mogen krijgen als ze hun stem uitbrengen. Die hulp mag van een lid van het stembureau komen, maar ook van iemand anders. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen geen hulp krijgen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat iedereen straks hulp mag vragen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of dyslexie zijn, of mensen die om een andere reden moeite hebben met lezen en schrijven.