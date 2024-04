Meerderheid Nederlanders wil legale wietteelt en -handel

Zes op de tien Nederlanders vinden dat de productie, levering en verkoop van wiet en hasj legaal zou moeten zijn. Op dit moment is het verboden om cannabis te kweken en mogen telers het ook niet leveren aan coffeeshops, maar de overheid gedoogt de verkoop ervan. Slechts 11 procent vindt dat dit huidige beleid goed werkt en dat er dus niets hoeft te veranderen. Dat concluderen Kieskompas en het ANP op basis van een enquête die door meer dan 6000 Nederlanders is ingevuld.

In bijna alle provincies is een meerderheid voor legalisering. In Groningen en Flevoland is deze groep met zo’n 70 procent het grootst. Drentenaren en Zeeuwen zien legalisering het minst vaak zitten, en vinden ook het vaakst dat wiet ook helemaal niet gedoogd zou moeten worden.

Stemgedrag hangt sterk samen met de mening over het cannabisbeleid. Mensen die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar op GroenLinks-PvdA, Volt of Partij voor de Dieren stemden zijn het vaakst voor volledige legalisering. Kiezers van PVV, Forum voor Democratie en JA21 willen het vaakst het huidige gedoogbeleid voortzetten. SGP-kiezers zijn met afstand het vaakst tegen zowel legalisering als het gedoogbeleid.

In tien gemeenten wordt de komende jaren de zogeheten “wietproef” uitgevoerd. In Tilburg en Breda is dit experiment al gestart en steden als Almere, Groningen en Maastricht beginnen later dit jaar. Met dit experiment wordt gekeken hoe wiettelers op een legale manier op kwaliteit gecontroleerde cannabis kunnen leveren aan coffeeshops. Het doel is onder meer om (ondermijnende) criminaliteit terug te dringen. Even was het onzeker of het project door zou kunnen gaan, omdat de PVV de wietproef wilde pauzeren tot een nieuw kabinet aantreedt. De Tweede Kamer stemde daar vorige maand echter tegen.

In Duitsland is blowen sinds maandag legaal. In onder andere Portugal, Malta, Uruguay en enkele Amerikaanse staten was wiet al volledig legaal voor recreatief gebruik.

De enquête is tussen eind maart en begin april uitgevoerd door Kieskompas en werd ingevuld door een representatieve groep van 6501 volwassen Nederlanders. Zij gaven daarin hun mening over het volledig legaliseren van de productie, levering en verkoop van cannabis voor recreatief gebruik.