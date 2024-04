MiGreat: uitzetten is aanval op waardigheid derdelanders

Hulporganisatie MiGreat is boos over de mededeling van demissionair asielstaatssecretaris Eric van der Burg dat gemeenten mogen doorgaan met het uitzetten van derdelanders uit de opvanglocaties. “Dit staat lijnrecht op de uitspraak van de Raad van State. Dit is een aanval op de rechtsstaat en een aanval op de menselijke waardigheid van de derdelanders, die dakloos gemaakt worden”, zegt directeur Roos Ykema.

De derdelanders woonden met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Na de Russische invasie vluchtten ze naar Nederland. Ze kregen hier bescherming, net als Oekraïners, maar dat stopte in maart. Ze kregen vier weken de tijd om de opvang te verlaten. Die periode verliep dinsdag. Veel derdelanders vechten dat aan bij de rechter, er is nog geen eindoordeel. De Raad van State, de hoogste rechter, heeft gezegd dat zes derdelanders daarom voorlopig in de opvang mogen blijven. Dat oordeel is “richtinggevend”, andere derdelanders kunnen dezelfde beslissing verwachten.

Toch zijn sommige gemeenten al begonnen met uitzetten. Andere gemeenten wachten juist af. MiGreat roept gemeenten op “zich niet voor het karretje van Van der Burg te laten spannen en zich te houden aan de uitspraak van de Raad van State”.

In januari had de Raad van State bepaald dat de derdelanders uiterlijk op 2 april uit de opvang moesten. Daarover zegt Ykema: “Nieuwe uitspraken gaan voor oude. Er is geen sprake van onduidelijkheid, maar van een staatssecretaris die koste wat kost schade wil toebrengen aan derdelanders omdat hij daarmee punten scoort in de rechtse Kamer.”