Nog eens negentig gevluchte derdelanders uit Oekraïne mogen voorlopig in Nederland blijven. Ze hebben beroep aangetekend tegen de mededeling dat ze geen recht op opvang meer hebben. In afwachting van een eindoordeel heeft de rechtbank Den Haag, met zitting in Arnhem, donderdag besloten dat hun opvang wordt verlengd.

De uitspraak komt overeen met de beslissing van de Raad van State dat zes derdelanders voorlopig mogen blijven, laat de rechtbank weten.