Prinses Amalia voor het eerst bij inkomend staatsbezoek

Prinses Amalia is op 17 en 18 april voor het eerst betrokken bij een inkomend staatsbezoek. Ze schuift die woensdag aan bij het diner tijdens het staatsbezoek van het Spaanse koningspaar. Een dag later is ze ook bij de zogenoemde contraprestatie aanwezig, een receptie aangeboden door de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bieden het Spaanse koningspaar op woensdagavond een staatsbanket aan, zoals gebruikelijk tijdens een inkomend staatsbezoek. Naast de 20-jarige troonopvolgster zijn onder anderen prinses Beatrix en prinses Margriet daarbij. Koning Willem-Alexander en koning Felipe houden een toespraak.

Op 18 april is Amalia bij de receptie in Museum STRAAT in Amsterdam. De koninklijke paren openen tijdens de receptie een expositie van tien Spaanse en Nederlandse muurschilders.

Willem-Alexander en Felipe gaan tijdens het staatsbezoek verder onder meer naar een sportmiddag van de Cruyff Foundation en bezoeken de haven van Amsterdam in het kader van waterstof. Koningin Máxima en koningin Letizia gaan samen onder meer naar Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam voor de viering van het tienjarig bestaan van het Amsterdams Spaans Film Festival. Het Nederlandse en het Spaanse koningspaar hebben al lange tijd een hechte band.