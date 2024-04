Van Gennip bij iftar: niet aannemen discriminatiewet gemiste kans

Tijdens de Nationale Iftar in Den Haag zei demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het “onvoorstelbaar” te vinden dat de Eerste Kamer een wet over discriminatie bij sollicitaties vorige week niet heeft aangenomen. Ze noemde het een “meer dan gemiste kans”, wat haar applaus van de ruim 180 aanwezigen opleverde.

Van Gennip was een van de sprekers tijdens de gezamenlijke maaltijd, een initiatief van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). “Het is onvoorstelbaar dat je met een hoofddoek een vier keer kleinere kans hebt om te worden teruggebeld voor een sollicitatie. Of dat je met een niet-Nederlands klinkende achternaam een kleinere kans hebt op een stage of baan”, zei de minister. “Er mag niet met twee maten worden gemeten. Maar dat doen we wel in Nederland.”

Van Gennip sprak zich uit voor een inclusieve samenleving. “Samenleven doe je niet alleen. Iedereen moet mee kunnen doen”, zei de bewindsvrouw. Als dat niet kan, dan “zijn we dan allemaal slechter af”, zei de bewindsvrouw.

Tijdens de achtste Nationale Iftar waren onder meer vertegenwoordigers van moskeeën en andere religieuze organisaties, politici, ambassadeurs, academici en ondernemers uit het hele land bijeen. Ze verbraken gezamenlijk het vasten tijdens de ramadan en spraken over het thema van de avond ‘barmhartigheid’. “Terwijl de wereld wordt geconfronteerd met grote conflicten en natuurrampen, biedt deze avond een moment van bezinning om stil te staan bij de barmhartigheid die wij nodig hebben om met deze uitdagingen om te gaan”, lichtte het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) het thema toe.

Muhsin Köktas, voorzitter van het CMO, sprak in zijn welkomstwoord de wens uit voor vrede “in onze samenleving en in de wereld”. “Ik hoop dat de onderdrukking en oorlogen stoppen”, waarbij hij verwees naar “slachtoffers van onderdrukking in China, Myanmar en alle andere delen van de wereld”. “Ook de oorlogsslachtoffers in Palestina en Oekraïne zijn in mijn gedachten”, aldus Köktas.

Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib, hield ook een toespraak en bekritiseerde de houding van de Nederlandse regering in het conflict in Gaza. Hij deed een oproep aan de aanwezigen “heel alert te zijn en krachtig afstand te nemen van antisemitisme”. Hij vroeg ook de politiek “heel bewust te zijn wat het doet met mensen als je laat gebeuren wat er gebeurt in Gaza”.