OM: Verdachte verkocht meer dan 600 keer zelfdodingsmiddel X

Volgens het Openbaar Ministerie hebben honderden mensen het zelfdodingsmiddel genaamd ‘Middel X’ in huis. Een van de zeven verdachten die vanaf maandag terechtstaan in de strafzaak over het zelfdodingsmiddel heeft meer dan zeshonderd doses verkocht. Dit zei de officier van justitie bij aanvang van de zaak bij de rechtbank in Arnhem.

“Onderzoek heeft uitgewezen dat er meerdere mensen zijn overleden na het gebruik van dit middel. Een zeer giftig middel, dat al dodelijk is in een kleine dosis”, zei de aanklager. “Een middel dat zomaar in verkeerde handen kan vallen. Een middel dat gebruikt kan worden als moordmiddel. Dát Middel X werd verhandeld via een soort van distributiesysteem waar deze zeven verdachten mee te maken hadden. Een heleboel mensen zullen het nog in huis hebben liggen en er is geen enkel toezicht of controle mogelijk op het gebruik ervan, met alle risico’s van dien”, zei de officier van justitie.

Hij vertelde over een man van 26 jaar die het middel had ingenomen, ernstig ziek werd en dagen op de intensive care lag. “Hij heeft het wonderbaarlijk genoeg overleefd. Hij verklaarde bij de politie dat hij blij is dat hij het overleefd heeft.” De 26-jarige man vertelde het OM dat hij via een huiskamerbijeenkomst van Coöperatie Laatste Wil (CLW) het Middel X had gekocht. In combinatie met een aantal concrete zelfdodingen in Gelderland en Overijssel was dat voor justitie aanleiding in juni 2021 een onderzoek te starten. Het onderzoek had als belangrijk doel het stoppen van de handel in het giftige middel.

Volgens het OM werd tijdens de huiskamerbijeenkomsten ten onrechte geclaimd dat het zelfdodingsmiddel tot een zachte dood leidt. “Het kan gepaard gaan met gruwelijke pijnen en is niet te vergelijken met zorgvuldige euthanasie door een arts.”

Onder de verdachten bevinden zich twee bestuursleden van CLW. “Ik ben verbijsterd en vol ongeloof over de situatie waarin ik ben beland”, zei voormalig longarts Petra de J. Zij en de oud-voorzitter zeggen dat CLW zich altijd aan de wet heeft gehouden. Ze hadden als doel de politiek in actie te laten komen voor meer recht op zelfbeschikking. Ze verwijten andere verdachten dat ze achter de rug van het bestuur om het middel distribueerden. “Het druist volledig in tegen waar wij al die jaren voor hebben gestaan”, zei zij. “Het voelt als een dolksteek in mijn rug”, aldus de oud-voorzitter. “Het doet me pijn en maakt me boos dat onze doelstelling is ondermijnd.”