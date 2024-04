Verdachte: Alex S. was mijn leverancier van middel X

De man die volgens het Openbaar Ministerie ongeveer 640 porties van het zelfdodingsmiddel middel X heeft verstrekt, had Alex S. uit Eindhoven als leverancier. Dat bekende de 80-jarige verdachte Loek de L. uit Haarlem maandag op de eerste zittingsdag van de strafzaak in de rechtbank in Arnhem, waar hij met zes andere leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) terechtstaat voor betrokkenheid bij het leveren van het zelfdodingsmiddel.

Vorig jaar zomer diende de eerste strafzaak over middel X bij de rechtbank in Den Bosch. Alex S. (30) werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk voor het leveren van het dodelijke middel. S. zou het naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd. De zaak loopt nog in hoger beroep.

De L. is in de Arnhemse strafzaak een van de twee verdachten die zijn aangeklaagd voor het daadwerkelijk verstrekken van middel X en daarmee hulp bij zelfdoding. De anderen staan terecht voor deelname aan een criminele organisatie.

De L. verkocht het middel onder meer tijdens huiskamergesprekken of aan mensen die deze groepssessies hadden bijgewoond, vertelde hij. “Die mensen kregen dan mijn telefoonnummer. Dan voerde ik nog een persoonlijk gesprek met ze en kon er eventueel geleverd worden.” De L. gaf serieuze belangstellenden, mits ze lid waren van de CLW, de keuze het middel op te halen of door hem persoonlijk of per post te laten bezorgen. Ze kregen er een antibraakmiddel bij en een uitgebreide bijsluiter van negen A4’tjes. De L. zei dat S. hem in eerste instantie poeders aanleverde en later capsules, “in een kant-en-klaar pakketje met het antibraakmiddel.”

Op 26 juli 2021 viel de politie de woning van De L. in Haarlem binnen. De verdachte vertelde de rechters dat hij net een dag daarvoor wilde stoppen met zijn praktijk. Hij schatte aanvankelijk in dat hij verspreid over vier jaar vijftig pakketjes per jaar had geleverd, maar volgens berekeningen van politie en justitie waren het er 640. “Ik heb het niet nageteld. Zoveel belangstelling was er en is er nog”, zei de verdachte.

De politie trof bij hem thuis ook nog een illegale apotheek aan. Volgens De L. verhandelde hij die van S. verkregen pillen niet. “Het was nieuwsgierigheid. Ik was als een verzamelaar.”

De strafzaak gaat dinsdag verder met de bespreking van de dossiers van de overige zes verdachten. Maandag 15 april worden de strafeisen verwacht. De rechtbank hoopt op 2 juli uitspraak te doen.