Ook Eindhoven zet derdelanders voorlopig niet uit opvang

Ook in Eindhoven mogen de uit Oekraïne gevluchte derdelanders voorlopig in de gemeentelijke opvang blijven. Veel mensen uit die groep hebben bij de rechtbank bezwaar gemaakt tegen hun uitzetting en hebben gelijk gekregen. Als Eindhoven de derdelanders uit de opvang zet, bestaat de kans “dat we ze binnen afzienbare tijd weer moeten toelaten”, meldt de Brabantse stad dinsdag.

Eindhoven, de vijfde gemeente van het land, wijkt daarmee af van de koers van demissionair asielstaatssecretaris Eric van der Burg. Hij heeft de gemeenten laten weten dat ze mogen stoppen met de opvang. De bescherming van de derdelanders eindigde vorige maand, en uiterlijk vorige week moesten ze de opvang hebben verlaten.

Eerder meldden onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Den Bosch en Enschede dat ze de derdelanders voorlopig in de opvang houden.

De derdelanders woonden met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne toen Rusland het land binnenviel. Ze vluchtten naar Nederland en kregen hier bescherming, net als alle andere vluchtelingen uit Oekraïne. Ze mochten hier wonen, werken en studeren en hadden recht op leefgeld.

Het ANP heeft in de afgelopen week een rondgang gemaakt langs ruim tweehonderd gemeenten. In ongeveer veertig gemeenten hebben de derdelanders een lopende asielaanvraag of een voorlopige voorziening. Zij mogen niet uit de opvang worden gezet, of de gemeenten dat nu zouden willen of niet. Zo’n veertig andere gemeenten wachten af. Zij hebben ervoor gekozen de derdelanders voorlopig in de opvang te laten blijven tot er duidelijkheid is. Ongeveer twintig gemeenten hebben wel besloten dat de derdelanders hun opvang moeten verlaten. Ruim honderd gemeenten hebben geen derdelanders in hun opvang, dus daar kan niemand uit de opvang gezet worden.