Groot deel Kamer twijfelt over internationaal pandemieverdrag

PVV, NSC en BBB willen dat het kabinet bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om uitstel vraagt van een stemming over internationale afspraken als er opnieuw een pandemie uitbreekt. Ruim 190 landen zijn daar twee jaar over aan het onderhandelen, binnen de WHO. De drie fracties, die samen met de VVD praten over de vorming van een nieuw kabinet, vinden dat het te vroeg is om er over te stemmen. Als er geen uitstel komt, moet Nederland tegenstemmen, vinden de drie fracties.

Een motie van die strekking werd in een Kamerdebat over het WHO-verdrag door BBB-Kamerlid Mona Keijzer ingediend. Demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) ontraadde de motie.

Tot op de dag van vandaag wordt er over de tekst van het verdrag onderhandeld, zei Keijzer. Daarnaast zijn er ruim driehonderd wijzigingsvoorstellen door de verschillende lidstaten ingediend, waarover nog moet worden gestemd. Het is daarom onverantwoord om dat verdrag er in een paar weken “doorheen te jassen”, zei Keijzer. De drie fracties vinden dat het kabinet meer tijd moet nemen om het definitieve verdrag goed te kunnen bestuderen, te beoordelen en een standpunt te bepalen.

Volgens Dijkstra is er voldoende tijd geweest om te onderhandelen. Die onderhandelingen zijn weliswaar nog niet afgerond, maar gaan nu over details en niet meer over de hoofdlijnen. Als het pandemieverdrag door de WHO-lidstaten wordt aangenomen, moet dit door alle nationale parlementen worden goedgekeurd. De Tweede en Eerste Kamer krijgen voldoende mogelijkheden om zich over het verdrag te buigen, en kunnen het verdrag aannemen of verwerpen, benadrukte Dijkstra.

BBB, PVV en NSC zijn ook bang dat Nederland zijn zeggenschap verliest over de aanpak bij een eventuele pandemie. Onder meer BBB en PVV vrezen dat Nederland straks via de WHO wordt verplicht tot het nemen van maatregelen die Nederland niet wil. Ook de SGP is daar huiverig voor.

PVV-Kamerlid Fleur Agema refereerde daarbij aan het coronatoegangsbewijs tijdens de coronacrisis. Als je dat had, mocht je wel de horeca in. Zonder bewijs dat je een coronavaccinatie had gehad of een negatieve test werd de toegang geweigerd.

Volgens Dijkstra zal Nederland zijn soevereiniteit niet verliezen. In het verdrag staat expliciet dat Nederland geen enkele bevoegdheid aan de WHO overdraagt. Als de WHO adviseert maatregelen te nemen, is het aan de nationale overheid om daar invulling aan te geven.