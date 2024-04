NVWA stopt dierenhouder wegens belabberde verzorging

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sluit alle locaties van een Zuid-Hollandse stichting die met verschillende doelen dieren houdt, bijvoorbeeld voor begrazing. Het gaat om schapen, runderen en varkens. Ze worden slecht behandeld, aldus de autoriteit, die de stichting al langer op de korrel had. “Gezien de historie van de stichting is er geen vertrouwen dat de houder de dieren de juiste verzorging biedt”, aldus de organisatie.

Er loopt inmiddels ook een strafrechtelijk onderzoek tegen de houder. Deze moet de dieren nu in elk geval wegdoen. Hij krijgt twee weken om ze te verkopen aan iemand die er beter mee omgaat.

Sinds 2019 hebben inspecteurs van de NVWA de stichting in de gaten gehouden. Het welzijn van de beesten was meerdere keren niet in orde. “Zo hadden de dieren niet de beschikking over schoon drinkwater en lag het voedsel in de uitwerpselen van de dieren. Ook zijn er veel magere en kreupele dieren geconstateerd. Daarnaast hadden veel dieren niet de beschikking over een schone en veilige ligplaats.” De NVWA publiceerde woensdag een foto van een schaap dat verstrikt is geraakt in een hek.

Eerdere acties van de NVWA, zoals dwangsommen en het in bewaring nemen van dieren, leverden geen verbetering op. De NVWA wil dat er nu definitief een einde komt aan de ellende voor de schapen, runderen en varkens. Per 1 januari 2024 is de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangepast en heeft de NVWA meer middelen tot bestrijding in handen.

De houder krijgt drie maanden om zijn leven alsnog te beteren. Daarna zal de NVWA bezien of hij misschien toch weer dieren mag houden op de nu gesloten plekken.