Albert Heijn stopt met garnalen met afgeknipte ogen

Albert Heijn stopt zo snel mogelijk met de verkoop van alle garnalen afkomstig van vrouwtjesgarnalen waarvan de ogen zijn afgeknipt om ze vruchtbaarder te maken. Vers worden ze met ingang van deze week al niet meer verkocht, maar ook diepgevroren en in snacks verwerkte soortgenoten zijn uiterlijk na het eerste kwartaal van volgend jaar niet meer te koop bij deze super.

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier sloeg in 2021 al alarm over de praktijk. Achter het oog van een garnaal, dat min of meer op een steeltje staat, ligt een klier die hormonen aanmaakt. Die beïnvloeden het moment waarop een garnaal eieren kan leggen. Zonder oog, en dus zonder die hormonen, is de garnaal daar eerder klaar voor. Van het daarom afknippen worden sommige soorten kweekgarnalen het slachtoffer, volgens Wakker Dier met name uit Vietnam, Ecuador, Honduras, Indonesië en Venezuela.

“Onderzoek laat zien dat ze terugdeinzen tijdens de behandeling en achteraf van slag zijn. Waar ze normaal rustig op de bodem zitten, zwemmen ze na het knippen gedesoriënteerd rond en botsen ze regelmatig tegen de wand van het bassin”, weet Wakker Dier, dat bijzonder blij is met de stappen van de supermarktketen. “Laat dit een inspiratie zijn voor andere supermarkten!”

“Sinds 2023 zijn wij als eerste supermarkt overgestapt op een transparante en duurzamere tropische garnalenketen”, meldt Albert Heijn trots. De winkel wil ook nog alleen garnalen aanbieden die elektrisch verdoofd zijn voor slacht.