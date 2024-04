Dienst Justitiële Inrichtingen ontslaat medewerker om drugs

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft afgelopen week een medewerker op staande voet ontslagen, omdat die drugs in bezit had en er mogelijk ook in handelde. De medewerker bleek daarnaast een ongeoorloofde nevenfunctie te hebben.

Het gaat om een medewerker van het Opleidingsinstituut DJI, die mensen opleidt die bijvoorbeeld een taakstraf moeten doen of op een andere manier gedwongen moeten werken. “DJI is onderdeel van de strafrechtketen en het is vanzelfsprekend onacceptabel dat een medewerker dergelijk strafbaar gedrag begaat”, verklaart de dienst.