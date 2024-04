Een gewonde door botsing touringcars en auto op A10

Bij de botsing tussen twee touringcars en een auto vrijdagochtend op de A10 in de richting van Utrecht bij Overamstel is een persoon gewond geraakt. In de touringcars zat, behalve de chauffeurs, niemand. In totaal waren drie mensen betrokken bij het ongeval, meldt een politiewoordvoerder.

Vanwege het ongeval kwam een traumahelikopter ter plaatse, maar de gewonde kon per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.

Vanwege het ongeval werd de hoofdrijbaan afgesloten. Verkeer kan er nog wel langs via de parallelbaan, meldde de ANWB eerder al. Omstreeks 10.00 uur meldde Rijkswaterstaat dat een rijstrook is vrijgegeven. Op de andere rijstroken was de politie bezig met onderzoek, waarna de berger aan de slag moet en het wegdek moet worden schoongemaakt. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 13.00 uur vrij te kunnen geven.