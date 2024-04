Nog zes wasberen uit AquaZoo kwijt, een gevangen met marshmallow

Zes wasberen van dierenpark AquaZoo in Leeuwarden zijn nog steeds niet gevonden, nadat elf dieren ruim twee weken geleden uit hun gloednieuwe verblijf waren ontsnapt. Het dierenpark doet er alles aan om de ontsnapte wasberen te lokken. Zo is één dier gevangen toen hij de verleiding van marshmallows en kersensiroop niet kon weerstaan, zegt Jeroen Loomeijer, directeur van AquaZoo.

AquaZoo kreeg eind maart twaalf wasberen van Stichting AAP, die exotische dieren in Nederland opvangt. Voor de beren was een nieuw verblijf gebouwd, maar twee stukken gaas bleken niet goed op elkaar aan te sluiten. Daar konden elf beren een gat graven en ervandoor gaan.

Het dierenpark, dat in een bosrijk natuurgebied ligt, heeft vangkooien geplaatst in de hoop de zes nog vermiste wasberen te vangen. Her en der ligt lokaas, zoals zoetigheid en eieren, waar wasberen dol op zijn. Ook medewerkers van de provincie Friesland en van het waterschap zoeken mee. Maar, zegt Loomeijer, nu de dieren al langere tijd in vrijheid zijn, wordt de kans steeds groter dat ze zelf ergens een veilige plek hebben gevonden.

De wasberen zijn gesteriliseerd en gecastreerd en kunnen dus niet voor nageslacht zorgen. De dieren kunnen zich in Nederland goed redden. In Limburg en de Achterhoek leven wilde wasberen die ooit ergens zijn ontsnapt. Als AquaZoo de beren niet terugvindt, zullen ze uiteindelijk in de natuur doodgaan of een verkeersongeluk krijgen, denkt Loomeijer. De teruggevonden wasberen worden voorlopig achter de schermen in het dierenpark verzorgd. De beesten hebben rust nodig om bij te komen van hun verhuizing en hun zwerftocht.