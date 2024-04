Ede zoekt nog plaatsen voor zo’n honderd Oekraïners uit Harskamp

Ede zoekt nog plaatsen voor ongeveer honderd Oekraïners die nu op Legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp wonen. Defensie wil het militaire oefenterrein in juli zelf weer gaan gebruiken. Een deel van de gebouwen op de legerplaats is sinds 2022 in gebruik voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er woonden sindsdien ruim vierhonderd mensen.

Ede heeft dinsdag besloten een voormalig kantoorpand aan de Zandlaan voor een jaar te gaan huren voor de opvang van zo’n honderd Oekraïners. Kortgeleden huurde de gemeente ook tien mobiele woonunits op landgoed Zonneoord, waar twintig mensen ondergebracht kunnen worden. Begin dit jaar zijn ongeveer tweehonderd vluchtelingen gehuisvest in leegstaande gebouwen van een zorginstelling in Lunteren, die door de gemeente zijn aangekocht.

Volgens de gemeente is er nu voor 320 Oekraïners vervangende huisvesting gevonden. Maar de gemeente blijft volgens burgemeester René Verhulst continu op zoek naar meer plaatsen, omdat de legerplaats al vrij snel niet meer beschikbaar is. De gemeenteraad van Ede bespreekt de voorgenomen huur van het kantoorgebouw in mei.