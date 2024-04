Platform haalt stuk over cultuur TU Delft onder druk offline

Delta, het journalistieke platform van de TU Delft, zegt onder juridische druk een artikel van de eigen site te hebben verwijderd. Het gaat om een verhaal onder de kop ‘Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met rector’.

Het platform besloot er volgens eigen zeggen toe na onder meer een aanmaning van een advocatenkantoor namens een directeur uit het stuk, wegens vermeende laster. Ook de juridische afdeling van de TU zelf meldde zich, omdat er “in arbeidsrechtelijke zin niet mag worden geciteerd uit vertrouwelijke documenten”. Woordvoerders van de TU waren dinsdagochtend nog niet bereikbaar.

Delta meldt uiteindelijk onder protest te hebben toegegeven. Niet omdat het platform niet achter de reconstructie staat, maar omdat de TU wel wat beters te doen zou hebben. “Hoewel het indruist tegen onze beroepseer, hebben wij er toch voor gekozen om het stuk – onder protest – offline te halen. Niet omdat wij buigen voor deze juridische intimidaties, maar omdat wij menen dat de TU haar geld en tijd beter kan besteden dan aan het voeren van rechtszaken tegen haar eigen medewerkers.”

Bij de TU is al een tijdje onrust. Het college van bestuur van de TU Delft komt in mei met een ‘verbeterplan’ naar aanleiding van berichten over sociale onveiligheid. Het “herkent de signalen” over die onveiligheid, liet het eerder via een nieuwsbericht weten.

Recent stelde de Inspectie van het Onderwijs dat de TU Delft te weinig deed voor sociale veiligheid van haar medewerkers. De zorg voor de werknemers werd “verwaarloosd” en dat heeft geleid tot een “verhoogd risico op sociale onveiligheid voor alle medewerkers”, concludeerde de inspectie.