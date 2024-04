Rutte noemt steunpakket VS voor Oekraïne een belangrijke stap

Demissionair premier Mark Rutte noemt het besluit van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om in te stemmen met een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne “heel goed nieuws”. Het is volgens hem “een belangrijke stap om Oekraïne te blijven steunen in de verdediging tegen Russische agressie”.

Ook minister Kajsa Ollongren (Defensie) zich op X ingenomen met het Amerikaanse besluit. “Goed nieuws uit de VS, waar het Amerikaanse Huis heeft ingestemd met een nieuw, omvangrijk militair steunpakket voor Oekraïne, tegen Poetins agressie. De Oekraïners moeten op de VS en Europa kunnen blijven rekenen. Zo lang als nodig. Voor hun vrijheid en onze veiligheid.”