Marineschip Karel Doorman op weg naar EU-missie in Rode Zee

Het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman vertrekt zondagmiddag naar de Rode Zee om daar deel te nemen aan de EU-missie Aspides. Aan boord zijn meer dan 250 bemanningsleden. De Europese missie is bedoeld om het internationale scheepvaartverkeer in de regio te beschermen. De Karel Doorman gaat vooral andere schepen van brandstof voorzien.

Verder heeft het schip medische faciliteiten aan boord. Een Zweeds militair traumateam gaat ook mee, onder wie een aantal chirurgen. Zij beginnen naar verwachting medio juni. Tijdens de missie zal het marineschip waarschijnlijk van juni tot augustus dienen als tactisch hoofdkwartier.

De door Iran gesteunde Houthi’s in Jemen nemen sinds medio november schepen met een link met Israël onder vuur met raketten en drones. Ze doen dat uit vergelding voor het Israëlische optreden in de Gazastrook. De Houthi’s hebben de afgelopen weken bijna dagelijks aanvallen uitgevoerd, aldus de militaire inlichtingendienst MIVD. De aanvallen zullen naar verwachting doorgaan tot er een einde komt aan de oorlog in Gaza.

Op dit moment is Zr. Ms. Tromp nog in de Rode Zee. Die is onderdeel van de internationale missie Prosperity Guardian. De komende week komt er een einde aan de inzet van de Tromp in de Rode Zee.

De inzet van de Karel Doorman begint in mei en duurt tot eind augustus. Daarna komt het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip weer terug naar de thuishaven Den Helder. Het staat op de rol voor onderhoud.