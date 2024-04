In Rotterdam is op zaterdagavond rond 23.20 uur een auto beschoten vanuit een ander voertuig, meldt de politie. De schietpartij vond plaats op de Slinge in de wijk Charlois. Beide voertuigen zijn na de schietpartij weggereden volgens de politie, die vooralsnog geen melding maakt van gewonden.

Politieagenten doen momenteel onderzoek op de plek waar de schietpartij plaatsvond. De politie roept getuigen op zich te melden.