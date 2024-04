Timmermans ontkent oproep tot geweld tegen Wilders

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans ontkent dat hij heeft opgeroepen tot geweld tegen PVV-leider Geert Wilders. “Dit doet Wilders altijd als hij kritiek krijgt. Dan slaat hij om zich heen”, zegt hij zondag in een verklaring. “Mijn middelen zijn altijd parlementair en niets anders. Iedere andere suggestie werp ik verre van me.”

Wilders zei zaterdagavond aangifte te gaan doen tegen Timmermans, die in een toespraak had gezegd: “Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.” Dus ook geen geweld, vulde Wilders in.