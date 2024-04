Binnenrotte kan 35.000 Feyenoordsupporters herbergen

Op het plein waar rond het middaguur Feyenoord wordt gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker, kunnen 35.000 supporters een plekje vinden. Dat meldt de gemeente.

Het plein is opgedeeld in drie vakken. Omstreeks 10.15 uur was het eerste vak ongeveer halfvol, ziet een verslaggever ter plaatse. De belangstelling is beduidend minder dan vorig jaar bij de huldiging voor het landskampioenschap op de Coolsingel. Toen waren er naar schatting zo’n 150.000 supporters aanwezig.

“De Coolsingel is voor het landskampioenschap”, aldus de woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb. “Het winnen van de beker verdient een feestje. We hebben gemeend dat deze locatie de juiste is voor deze huldiging.”

Meteen na het laatste fluitsignaal zondagavond begonnen medewerkers van de gemeente met het aanbrengen van enkele kilometers aan omheiningen en andere voorzieningen. Een flink aantal wegen rond het plein bij de Markthal in het centrum van de stad is maandag afgesloten.