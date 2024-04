Meeste tekenbeten gemeld in Gelderland

Veruit de meeste tekenbeten zijn vorig jaar gemeld vanuit Gelderland. Ook uit Noord-Brabant kwamen op Tekenradar.nl veel meldingen binnen. De minste meldingen kwamen uit Groningen en Zeeland, melden onderzoekers van de Wageningen Universiteit maandag aan het begin van de landelijke Week van de Teek.

Per 100.000 inwoners staat Drenthe op kop als het gaat om gemelde tekenbeten, gevolgd door Flevoland. In Zuid- en Noord-Holland komen per 100.000 inwoners de minste tekenbeten voor. De meeste mensen lopen een beet op in het bos, in de tuin, tijdens kamperen of bij het hardlopen. Maar er zijn ook behoorlijk wat mensen die via hun huiskat in contact komen met een teek, aldus de onderzoekers.

Teken kunnen de Borrelia-bacterie bij zich dragen. Die kan bij mensen de ziekte van Lyme veroorzaken, die voor problemen met het afweersysteem zorgt. De ziekte van Lyme kan ernstig verlopen. Onderzoekers van het academische Radboudumc in Nijmegen starten deze week samen met het RIVM een onderzoek naar de reactie van afweercellen op de bacterie. Dat moet zorgen voor een betere diagnostische test, want nu wordt Lyme soms pas na jaren ontdekt. Met een betere test kan de behandeling sneller verlopen.

Het aantal meldingen van een tekenbeet is de afgelopen weken snel toegenomen, aldus Tekenradar.nl. Dat komt volgens de onderzoekers waarschijnlijk doordat februari en maart warm waren. Het tekenseizoen is daardoor vroeg begonnen.