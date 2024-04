Minister Adriaansens wil drie dagen bedenktijd bij deurverkoop

Bedrijven moeten consumenten die zij aan de deur benaderen voor bijvoorbeeld een nieuw energiecontract, straks drie dagen bedenktijd geven. Elk aanbod is dan dus in eerste instantie vrijblijvend. Ook de mogelijkheden voor bedrijven om mensen telefonisch te benaderen worden verder aan banden gelegd.

Dat meldt demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. De aanscherpingen zijn volgens haar nodig “omdat consumenten nog altijd aan de deur of telefonisch onder druk worden gezet om direct in te gaan op bijvoorbeeld een nieuw energiecontract.” Het is juist beter daar nog even langer over te kunnen nadenken, vindt de bewindsvrouw.

Consumenten kunnen die drie dagen bijvoorbeeld benutten om het gedane voorstel te vergelijken met dat van andere aanbieders. Als zij besluiten erop in te gaan, geldt daarna ook nog gewoon de wettelijke herroepingstermijn van veertien dagen, waarin zij alsnog onder de overeenkomst uit kunnen.

Bedrijven mogen sinds medio 2021 alleen nog mensen telefonisch benaderen als die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Nu geldt nog een uitzondering voor mensen die al klant zijn of dat in de afgelopen drie jaar zijn geweest. Maar die wil Adriaansens schrappen, ook omdat toezichthouder ACM nog altijd veel klachten krijgt over telemarketing.