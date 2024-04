Mondkapjesdeal-compagnon: tijd om dit met elkaar af te sluiten

Bernd Damme, die samen met Sywert van Lienden en Camille van Gestel de omstreden mondkapjesdeal met de overheid sloot, zei maandag in de rechtbank Amsterdam dat het tijd is om deze kwestie gezamenlijk af te sluiten. Damme zei al eerder dat hij bereid is de door hem gemaakte winst terug te betalen.

Van Lienden had aan het begin van de coronapandemie publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat ze de bestelling uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van hun Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). De overheid wil nu via de rechter de miljoenen terug die met de handel in mondkapjes zijn verdiend.

Damme vertelde de rechter dat alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd, hem persoonlijk erg heeft getroffen. “Ik heb te maken gehad met doodsbedreigingen, aantoonbare leugens die over mij zijn verteld, mijn carrière is totaal gebroken.” Hij probeert naar eigen zeggen “op constructieve wijze” de kwestie op te lossen. “Ik hoop dat dit nu gaat lukken.”

Van Lienden en de advocaat van Van Gestel benadrukten ook dat het voor iedereen duidelijk was met wie er zaken gedaan werd en dat de drie winst konden maken. “Dat kan ik met de hand op mijn hart zeggen”, zei Van Lienden.