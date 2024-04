Van der Plas vindt uitspraak Timmermans over Wilders niet kunnen

BBB-leider Caroline van der Plas vindt de door Geert Wilders (PVV) gehekelde uitspraak van Frans Timmermans (GL-PvdA) afgelopen zaterdag ook “niet kunnen”. Bij het gezamenlijke partijcongres van GroenLinks en PvdA zei Timmermans “niets” te zullen nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. De leider van de PVV vat dit op als een bedreiging en overweegt om aangifte te doen.

“Je speelt heel erg op de persoon. Je speelt op een persoon die al twintig jaar zwaar beveiligd wordt. En het kan voor iemand – een gek – een vrijbrief zijn. Die denkt, nou dan knap ik het wel eventjes op”, reflecteert Van der Plas op de uitspraken van Timmermans.

De voorman van GroenLinks-PvdA zei in zijn toespraak “wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.” In de vooraf met journalisten gedeelde tekst staat “niet nalaten”. De linkse leider ontkende zondag met klem dat hij opriep tot geweld. “Mijn middelen zijn altijd parlementair en niets anders”, zei hij.