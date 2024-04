Verdediging wil reconstructie vergismoord buurthuis Amsterdam

De verdediging van de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde Emylio G. (31) wil dat er een reconstructie komt van de vergismoord op Mohamed Bouchikhi. De 17-jarige stagiair werd zes jaar geleden doodgeschoten in een buurthuis op Wittenburg in Amsterdam-Oost. Tijdens een voorbereidende zitting in het hoger beroep van de zaak maandag zeiden de advocaten tegen het gerechtshof dat een reconstructie nodig is, omdat veel getuigenverklaringen op essentiële punten afwijken.

Bouchikhi kwam om het leven toen eind januari 2018 twee gewapende mannen het buurthuis binnendrongen en de nietsvermoedende stagiair aanzagen voor iemand anders. De jonge Amsterdammer lag op zijn buik om zich te beschermen tegen het geweld, toen een van de schutters met een kalasjnikov het vuur op hem opende. Bij de schietpartij raakten twee anderen gewond. Een van hen was het vermoedelijke eigenlijke doelwit.

De rechtbank oordeelde afgelopen augustus dat G. Bouchikhi heeft doodgeschoten. Zijn medeverdachte Randall D. (42) kreeg 29,5 jaar gevangenisstraf. Op het moment dat zij het buurthuis binnendrongen en het vuur openden, waren veel kinderen aanwezig. Volgens de rechtbank gaven de schutters blijk van “een ongekende koelbloedigheid”.

Van de beide verdachten woonde G. de voorbereidende zitting in de rechtbank op Schiphol bij via een videoverbinding. D. was afwezig. G. beriep zich aan het begin van de zitting op zijn zwijgrecht en liet zijn advocaten hun onderzoekswensen presenteren. Naast de reconstructie was een daarvan onder meer het ter zitting ondervragen van de drie anonieme bedreigde getuigen in de zaak.

De raadsman van D. sloot zich bij een deel van de onderzoekswensen aan. Hij vroeg daarnaast beëindiging van het voorarrest van zijn cliënt. Volgens hem is het bewijs “flinterdun”. Op basis van het onderzoeksdossier zoals dit er ligt “is het evident dat mijn cliënt naar huis moet”, zei hij.

G. en D. worden behalve de vergismoord op Bouchikhi vervolgd voor de liquidatie van de 24-jarige honkballer Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost, in februari 2015. D. zou daarnaast betrokken zijn geweest bij het doodschieten van Lucas Boom in juni 2015 in Zaandam. De rechtbank sprak de mannen hiervan vrij.

Het OM verzette zich tegen de meeste onderzoekswensen van de advocaten, waaronder de reconstructie. Het hof neemt op alle punten dinsdag een besluit.