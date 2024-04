Wilders doet aangifte tegen Timmermans wegens opruiing

PVV-leider Geert Wilders houdt voet bij stuk en heeft aangifte gedaan tegen Groenlinks-PvdA-leider Frans Timmermans om uitspraken die hij zaterdag deed op diens partijcongres. Hij vindt dat Timmermans zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing, omdat hij zou hebben aangezet tot strafbare feiten, zo is te lezen in de aangifte die zijn advocaat maandag aan het Openbaar Ministerie heeft gezonden.

Wilders kondigde zaterdagavond al aan dat hij aangifte ging doen, maar hij wilde eerst nog inhoudelijk met zijn advocaat overleggen.

Het citaat waar de PVV-voorman op doelt, is: “Mensen onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.” In de aangifte staat dat “deze dubbele ontkenning (niets wordt nagelaten) betekent dat (volgens Timmermans) alles kan en zal worden ingezet. Hieronder valt (dus) ook enig strafbaar feit.” Daarbij kan het bij opruiing gaan om een oproep tot geweld. Dat hoeft niet per se een letterlijke oproep te zijn, maar kan ook indirect of impliciet worden gedaan. Timmermans heeft dat laatste volgens de advocaat “op zijn minst” gedaan.