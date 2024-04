Flinke kettingbotsing in Zeeburgertunnel bij Amsterdam

In de Zeeburgertunnel in de A10 bij Amsterdam is een kettingbotsing met dertien auto’s geweest. Dat meldt de ANWB. Over gewonden is nog niks bekend.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur, zegt een politiewoordvoerder. Het ongeval vond plaats in de richting Amersfoort. Vanwege het ongeluk wordt verkeer richting Amersfoort vanaf knooppunt Coenplein omgeleid, laat Rijkswaterstaat op X weten.

Twee van de drie rijstroken zijn dicht. De rechterrijstrook is nog wel open. Even na 08.30 uur meldde Rijkswaterstaat dat verkeer rekening moet houden met 45 minuten vertraging.