Gewonde bij woningbrand in Utrecht

Bij een woningbrand in Utrecht is dinsdagavond laat een persoon gewond geraakt. De uitslaande brand woedde op een zolderverdieping in de Lombokstraat.

De persoon is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen woningen.

Dinsdagavond laat woedde er ook een brand in een winkel aan de Wallensteinlaan in de Schaakbuurt in Utrecht. Bewoners van panden boven de winkel sloegen alarm toen zij rook uit de zaak zagen komen. De brandweer besloot vijf woningen te ontruimen. Tegen 0.30 uur was de brand onder controle. De brandweer onderzoekt of de bewoners weer terug kunnen keren.