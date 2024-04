Kamer wil ’tochtkorting’ voor huurder slecht geïsoleerde woning

Huurders in een slecht geïsoleerde woning hebben recht op een ’tochtkorting’ om de hogere energierekening te compenseren. De Tweede Kamer heeft donderdag een GroenLinks-PvdA-voorstel gesteund om dit wettelijk vast te leggen.

De energiekosten zijn voor huurders flink hoger wanneer hun woning niet goed is geïsoleerd. Volgens GroenLinks-PvdA zou een goed geïsoleerde woning “de norm” moeten zijn en is het “onrechtvaardig” als de huurder niet wordt gecompenseerd met een lagere huur. “Verhuurders moeten zich maximaal inspannen om hun woning goed te isoleren”, verklaart GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. De korting geldt voor woningen met energielabel E, F of G. Als sprake is van slechte isolatie, is een huurwoning minder punten waard, waardoor de maximale huurprijs lager komt te liggen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Wonen) heeft de zogeheten Wet betaalbare huur ingediend om de huurprijzen in de vrije huursector aan banden te leggen. De Jonge wil onder meer het puntenstelsel waarmee nu de maximale huur in de sociale sector wordt bepaald uitbreiden, zodat meer woningen daaronder vallen. Dit heeft tot gevolg dat de huurprijs van naar verwachting 300.000 huizen gemiddeld 190 euro per maand lager zal uitvallen. De maximale huurprijs voor het middensegment komt dan op ruim 1100 euro te liggen.