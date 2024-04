Actievoerders vragen natuur rond terrein VDL Nedcar te sparen

De actiegroep Red het Sterrebos roept het Limburgse provinciebestuur op de kap van bomen rond het terrein van autofabrikant VDL Nedcar tegen te houden. Actievoerders boden vrijdagochtend voor de deur van het gouvernement in Maastricht een petitie aan, die gedeputeerde Stephan Satijn namens het Limburgse college in ontvangst nam.

Voor de uitbreiding van het fabrieksterrein werden eerder bomen van het eeuwenoude Sterrebos gekapt. Die uitbreiding ging niet door. In de petitie vragen zo’n 750 ondertekenaars om de natuur rond VDL “zoveel mogelijk” te herstellen en niet nog meer bomen te kappen. “Met het kappen van het Sterrebos is er al zoveel natuur onnodig verwoest, wat de provincie had kunnen voorkomen”, schrijven de actievoerders. “Wij roepen de gedeputeerde op om dat niet nog een keer te laten gebeuren.”

Red het Sterrebos doelt op een eerder gesloten overeenkomst tussen de provincie en VDL voor het aanpassen van de infrastructuur rond het fabrieksterrein. Hiervoor zouden nog meer bomen moeten worden gekapt. De provincie reserveerde 50 miljoen euro voor de werkzaamheden. Die gaan pas van start als VDL aan een aantal voorwaarden voldoet, zoals het bieden van langdurige werkgelegenheid aan 6500 mensen.

VDL moest echter stoppen met de productie van Mini’s, omdat BMW het contract per maart opzegde. Duizenden mensen werden ontslagen. Onlangs werden 400 van de laatste 450 medewerkers weggestuurd. Aan de voorwaarden in de overeenkomst kan op dit moment dus in elk geval niet worden voldaan, maar bij de afspraken hoort geen deadline. Red het Sterrebos wil dat de provincie zelf een streep zet door de plannen en de 50 miljoen euro investeert in natuur in de regio.

Gedeputeerde Satijn laat via zijn woordvoerder weten dat hij de indieners bedankt voor de petitie. Hij gaat de oproep bespreken met de rest van het college van Gedeputeerde Staten, maar wil vrijdag niet inhoudelijk reageren.