Celstraf voor frauderende pakketbezorgster

De rechtbank in Leeuwarden heeft een celstraf van dertig maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, opgelegd aan een frauderende pakketbezorgster. De 27-jarige Miranda W. uit het Friese Sint Jacobiparochie verduisterde duizenden euro’s in haar dienstbetrekking als pakketbezorgster van DHL en een koeriersdienst die werkte voor Post NL.

W. bestelde tussen september 2022 en juli van vorig jaar 137 keer goederen als haarverzorgingsproducten, schoenen en kleding op naam van mensen met dezelfde achternaam die ze op internet vond. De pakketten liet ze vervolgens sturen naar een pakketpunt, vanwaar ze deze zelf meenam. De goederen hadden een gezamenlijke waarde van 16.740 euro. Het grootste deel van de producten verkocht ze via Facebook en Vinted.

De rechtbank stelde dat de vrouw “op grote en grove schaal” het vertrouwen schaadde dat werkgevers in hun werknemers hebben en zich daarnaast niet bekommerde om de slachtoffers die de dupe waren van de identiteitsfraude. “Ze ging geraffineerd en gewetenloos te werk.” De vrouw wordt door haar autismespectrumstoornis en persoonlijkheidsstoornis door de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

De vrouw liep nog in twee proeftijden als gevolg van soortgelijke gepleegde delicten in het verleden en moet daarom naast de opgelegde celstraf in deze zaak nog eens 817 dagen extra de gevangenis in.