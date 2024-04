Jubilerend Rotterdams Zomercarnaval gaat op de schop

Het Zomercarnaval Rotterdam, dat dit jaar het 40-jarig jubileum en de bijschrijving van het evenement op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed viert, zal dit jaar anders van opzet zijn dan in de voorgaande jaren. Dat meldt Rotterdam Unlimited, de organisator van het Zomercarnaval.

De traditionele Straatparade op zaterdag 27 juli, een kilometerslange stoet van kleurrijk uitgedoste groepen en praalwagens, blijft. Maar het avondprogramma op de Coolsingel verdwijnt en het programma met bands en dj’s wordt verspreid over de stad gehouden. Details over het programma worden later bekendgemaakt. De Queen en King van het evenement worden op 6 juli bekendgemaakt. Zij leiden de straatparade en vertegenwoordigen een jaar lang Zomercarnaval.

Ter ere van het jubileum is er een expositie in de Rotterdamse Kunsthal. Het archief van de organisatie vormt het uitgangspunt van deze jubileumtentoonstelling die duurt van 13 juli tot en met 13 oktober dit jaar.

Bij de laatste editie in juli vorig jaar waren er meerdere schiet- en steekincidenten rond de Coolsingel tijdens het avondprogramma. Afgelopen december kondigde de gemeente Rotterdam al aan er strenger zal worden gehandhaafd. Het avondprogramma moet achter hekken plaatsvinden en er mag niet langer sterke drank worden geschonken. De maatregelen zijn volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb nodig om geweldsincidenten te voorkomen.