Motorrijder komt om door verkeersongeluk in Rotterdam

Een motorrijder is dinsdagochtend overleden door een verkeersongeluk met meerdere voertuigen in Rotterdam, dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 08.10 uur op het Stadionviaduct bij De Kuip in Rotterdam-Zuid.

De motor is in brand gevlogen. Het slachtoffer is een 22-jarige man uit de Maasstad en hij overleed ter plekke. Wat er precies is gebeurd en hoe het met de mensen uit de andere betrokken voertuigen gaat, kon de politie niet zeggen.

Het Stadionviaduct is voorlopig afgesloten voor verkeer.