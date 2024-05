Een 88-jarige man is woensdagmiddag om het leven gekomen in het Friese Finkum, nadat hij op de fiets door een auto was aangereden. Het slachtoffer komt uit de gemeente Leeuwarden, waar Finkum toe behoort, meldt de politie.

De aanrijding vond rond 15.45 uur plaats op de N357. Het is niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Voor zover bekend is niemand in de auto gewond geraakt.