Hoger beroep tegen veroordeling moord op AH-medewerkster Den Haag

De 57-jarige man die veroordeeld is voor moord op een AH-medewerkster van een filiaal in Den Haag gaat in hoger beroep. De advocaat van Jamel L. bevestigt een bericht daarover van Omroep West.

L. kreeg twee weken geleden tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van de 36-jarige Antoneta Gjokja. Dat was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank achtte moord bewezen en oordeelde dat L. sterk verminderd toerekeningsvatbaar was.

De advocaat van L. laat weten dat het beroep zich richt tegen de veroordeling voor moord en tegen het opleggen van de gevangenisstraf voordat de tbs begint. De advocaat betoogde tijdens het proces dat haar cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar is, waarbij celstraf niet aan de orde is.

De steekpartij vond plaats op 20 juni vorig jaar. L. ging ’s ochtends naar de winkel en vroeg aan een vakkenvuller waar de messen lagen. Vervolgens stak hij het slachtoffer neer. Volgens de rechtbank besloot L. “wraak te nemen” op mensen van Albert Heijn omdat hij er eerder gepakt was voor een winkeldiefstal.