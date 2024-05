Huisartsen: stoppen met ‘benzo’s’ complex en intensief

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) noemt het “risicovol en zorgwekkend” dat honderdduizenden Nederlanders langdurig slaap- en kalmeringsmiddelen gebruiken. Huisartsen hebben volgens de organisatie al diverse programma’s opgestart om het gebruik van zogeheten benzodiazepinen (‘benzo’s’) te verminderen. Het afbouwen ervan is volgens een woordvoerster van de LHV echter “heel complex”. De vereniging zoekt de mogelijke oplossing van het probleem vooral in meer tijd voor gesprekken met patiënten.

Benzo’s zijn bedoeld om mensen kortstondig te helpen, maar platform Investico maakte woensdag in een publicatie duidelijk dat veel mensen ze langdurig gebruiken. Vorig jaar slikten ruim 125.000 mensen dit soort middelen langer dan een jaar. Nog eens ruim 272.000 mensen slikten dit soort medicatie ruim acht maanden. Dat is problematisch, want de middelen zijn zeer verslavend en worden na verloop van tijd vaak ook minder effectief.

“We snappen de ernst van de situatie”, reageert de woordvoerster van de LHV. Een belangrijke factor is volgens haar de tijd van de huisartsen: “Je bent er niet met één gesprek, het afbouwen vergt intensieve aandacht. Die tijd houdt vaak niet over.”

Toch ziet de LHV wel een positieve ontwikkeling. In het Integraal Zorgakkkoord (IZA) hebben partijen in de zorg in 2022 afgesproken dat huisartsen geleidelijk meer tijd per patiënt krijgen. Die afspraken beginnen hun uitwerking te krijgen. “We hopen dat je met meer tijd toekomt aan het goede gesprek dat hier nodig is”, zegt de woordvoerster. Al voegt ze eraan toe dat huisartsen mensen voor zo’n vierhonderd aandoeningen behandelen.

Het valt dus niet te garanderen dat huisartsen nu grote vooruitgang kunnen boeken in het verminderen van het langdurig gebruik van benzo’s. Dat is al jaren een probleem. Al blijkt uit de cijfers die Investico opvroeg bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen wel dat het aantal patiënten dat deze medicijnen voor het eerst gebruikte, de afgelopen jaren iets is afgenomen.